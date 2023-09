Serie A, terza giornata: Bologna-Cagliari 2-1, Udinese-Frosinone 0-0

Prosegue la terza giornata del campionato di Serie A. Alle 18.30 si sono giocate due partite: Bologna-Cagliari, finita 2-1, e Udinese-Frosinone, terminata 0-0. Ora in campo Napoli-Lazio e Atalanta-Monza. Ieri la giornata si è aperta con la vittoria del Sassuolo sul Verona per 3-1 e il successo del Milan sulla Roma per 2-1 all’Olimpico. Domani chiudono Torino-Genoa e Inter-Fiorentina alle 18.30, Empoli-Juventus e Lecce-Salernitana alle 20.45 ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

La cronaca di Bologna-Cagliari

Bologna-Cagliari finisce 2-1. Partono meglio i padroni di casa, ma a trovare la rete del vantaggio è il Cagliari: al 22' Zito Luvumbo, da posizione leggermente defilata, con il sinistro segna il suo primo gol in Serie A e il primo del Cagliari in questo campionato. Il Bologna reagisce e al 30’ Radunovic salva il risultato, con Karlsson e Zirkzee che vanno vicinissimi al pareggio. Pareggio che arriva nella ripresa: al 59’ Zirkzee, con una girata mancina di prima intenzione, segna il suo primo gol in questo campionato. Al 73’ l’arbitro assegna un rigore per il Bologna per un fallo di mano di Di Pardo su cross di Kristiansen: sul dischetto va Orsolini, ma il suo tiro si stampa sulla traversa. Il vantaggio del Bologna al 90’: sugli sviluppi di una punizione, Kristiansen tira, Radunovic si lascia sfuggire il pallone e Fabbian ne approfitta per segnare il suo primo gol in Serie A. Al 95’ Zirkzee segna il 3-1, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Finisce 2-1 per il Bologna.

Il tabellino di Bologna-Cagliari 2-1 (GLI HIGHLIGHTS)

22' pt Luvumbo (C), 14' st Zirkzee (B), 44' st Fabbian (B)



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski, Posch (38' st De Silvestri), Beukema, Lucumì, Kristiansen, Aebischer (38' st El Azzouzi), Moro (22' st Urbanski), Ndoye (22' st Orsolini), Ferguson, Karlsson (41' st Fabbian), Zirkzee. All.: Motta



CAGLIARI (4-4-2): Radunovic, Zappa (21' st Oristanio), Dossena, Wieteska, Augello (25' st Azzi), Nandez (1' st Di Pardo), Makoumbou, Sulemana, Jankto (21' st Deiola), Petagna (1' st Shomurodov), Luvumbo. All.: Ranieri



Ammoniti: Sulemana per gioco scorretto; Ferguson per comportamento non regolamentare.