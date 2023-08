Champions, l’attesa per i sorteggi: alle 18 da Montecarlo

Dopo tre anni di assenza, si torna al Grimaldi Forum di Montecarlo, per conoscere quali squadre dei vari gironi si scontreranno. Poi, dal 19 settembre, si comincerà a giocare andando avanti fino alla finale l'1 giugno 2024 ascolta articolo

Dopo tre anni di assenza, il sorteggio dei gironi della Champions League, per l'ultima edizione con questo “format”, torna al Grimaldi Forum di Montecarlo. Poi, dal 19 settembre, si comincerà a giocare andando avanti fino a Wembley, il mitico stadio londinese che ospiterà la finale l'1 giugno del prossimo anno. Si inizia con la fase a gruppi, che saranno otto ciascuno con 4 squadre, divise come sempre in quattro fasce.

I gironi della Champions League Della prima faranno parte il club campione in carica, quindi il Manchester City, quello che ha vinto l'ultima Europa League, ovvero il Siviglia, e i sei team campioni nazionali dei rispettivi tornei, quelli con dei paesi con i migliori coefficienti Uefa. Quindi con il Napoli campione d'Italia saranno in prima fascia Barcellona, Bayern Monaco, Psg e Feyenoord. Poi, visto che il City ha fatto il 'Treble', e quindi è campione sia d'Europa sia d'Inghilterra, come ottava squadra della prima fascia verrà scelta quella che ha vinto il torneo portoghese, ovvero il paese al n.7 del ranking per nazioni, e quindi il Benfica. Intanto balza agli occhi che, con la presenza del Siviglia che nella scorsa stagione in campionato è andato male ma nella finale di Budapest ha battuto la Roma ai rigori, la Spagna è l'unica nazione che presenterà al via cinque club: Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid e Real Sociedad, oltre agli andalusi. L'Italia, così come Inghilterra e Germania, ne avrà 4, ovvero le due milanesi e la Lazio, oltre a Osimhen, 'Kvara' e soci. Per il resto l'Uefa ha fatto sapere che "le fasce dalla seconda alla quarta saranno determinate dal ranking per club", e ha ricordato che "nessuna squadra può affrontarne una della stessa federazione. Gli abbinamenti e qualsiasi altra restrizione saranno annunciati prima del sorteggio". vedi anche Il Manchester City vince la Champions: la felicità di Noel Gallagher

Chi c'è e chi non c'è Andando a vedere il ranking dei migliori club, che si forma in base ai risultati delle varie compagini negli ultimi anni, ben 4 delle migliori dieci non parteciperanno alla Champions '23-'24, non avendo ottenuto la qualificazione sul campo: sono Chelsea, Liverpool, Juventus e Roma. Ci saranno invece, e verranno collocate in seconda fascia sempre in base al ranking, Real Madrid (che può incrociare il Napoli), Manchester United, l'Inter finalista quest'anno (e per lei c'è il rischio di ritrovare da subito il City), Borussia Dortmund e Atletico Madrid, oltre all'Arsenal piazzatosi secondo in Premier. Lazio e Milan sono in terza fascia, e dunque ad altro rischio di gironi impegnativi. leggi anche Calciomercato estate 2023, gli acquisti delle squadre di Serie A