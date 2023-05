Giro d’Italia 2023, oggi si chiude con la 21esima tappa a Roma

La 21esima tappa

La tappa finale del Giro d'Italia è divisa in due parti: la prima, dalla partenza a Roma-EUR, fino al primo passaggio sulla linea di arrivo, dove si raggiunge il litorale a Ostia e si ritorna in zona partenza, e la seconda, con un circuito finale, in tutto 6 giri, all’interno della Capitale. Il circuito di 13.6 chilometri si sviluppa interamente lungo le vie cittadine, ampie e talvolta con alcuni spartitraffico. Si alternano brevi ondulazioni e lunghi rettilinei raccordati da curve a volte impegnative. Il fondo stradale è prevalentemente asfaltato con alcuni brevi tratti in con sanpietrini.

Gli ultimi chilometri sono sostanzialmente pianeggianti su strade larghe e rettilinee e le curve degli ultimi tre chilometri sono ampie. Il rettilineo di arrivo è di 700 metri ed è largo 8 metri con fondo in sanpietrini ed in leggerissima ascesa.