Giro d’Italia 2023, oggi la tappa da Longarone alle cime di Lavaredo

La tappa da Longarone alle tre cime di Lavaredo

Quella di oggi è una delle tappe più dure con il percorso dolomitico che racchiude cinque salite in successione senza tratti di respiro per i ciclisti. Dopo la partenza e la risalita della valle del Cordevole, passando per Belluno, Agordo e Alleghe, si scalano i passi di Campolongo, Valparola, Giau e Tre Croci prima della salita finale al Rifugio Auronzo. Le strade sono tutte in ottimo stato abbastanza larghe e presentano nella prima parte un paio di gallerie ben illuminate. Si affrontano salite caratterizzate da numerosi tornanti e discese mediamente veloci e impegnative.

Gli ultimi chilometri presentano una salita finale molto dura per gli atleti il primo chilometro e mezzo raggiunge pendenze fino 18%, poi si attraversa il falsopiano al Lago di Antorno e si affronta la discesa veloce fino ai 4 chilometri dall’arrivo. Gli ultimi 4 chilometri sono in salita con una pendenza attorno al 12% con punte massime del 18% nel finale. La linea di arrivo è posta su un rettilineo in asfalto di 400 metri largo 7 con una pendenza del 12.5%.