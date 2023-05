Giro d'Italia 2023, oggi la tappa da Pergine Valsugana a Caorle

Ci proveranno in tanti ad andare in fuga, le squadre dei velocisti non sono così compatte, ma questa è davvero una grande, grandissima occasione per gli sprint

Sarà da Pergine Valsugana a Caorle la 17° tappa del Giro di Italia, un percorso da 195 chilometri tutta per i velocisti senza alcuna difficoltà altimetrica. I primi 130 chilometri saranno anzi in leggera discesa, partendo dai 530 metri di altitudine di Pergine Valsugana fino ad arrivare al livello del mare. Si va poi spediti verso il traguardo di Caorle, posto dopo un rettilineo finale di 600 metri su asfalto largo 8 metri. Per gli uomini di classifica sarà, almeno sulla carta, una mera tappa di trasferimento. Ci proveranno in tanti ad andare in fuga, le squadre dei velocisti non sono così compatte, ma questa è davvero una grande, grandissima occasione per gli sprint. Il favorito è Jonathan Milan (Bahrain-Victorious), visti i forfait di Pedersen e Groves. Ma attenzione anche ai rivali: da Mark Cavendish (Astana Qazaqstan) a Fernando Gaviria (Movistar), arrivando a Pascal Ackermann (UAE Emirates). (TAPPA 16°: VINCE ALMEIDA)