Giro d'Italia 2023, oggi la tappa da Sabbio Chiese a Monte Bondone

Quella di oggi è una prima occasione per smuovere le acque in classifica, il tratto di 203 chilometri presenta quattro GPM, il Passo di Santa Barbara, il Passo Bordala, il Matassone e Serrada anticiperanno la mitica scalata trentina del Bondone, che nella storia ha reso celebri alcuni corridori. La salita finale, presa da Aldeno, è irregolare (21,4 km al 6,7%), con i tratti più duri che sono i primi 3 km (al 9%) e quello che va dal km 12 al 19 (8,2%).

Le prossime tappe

Tolta la passerella finale di Roma, l'unica giornata che sulla carta adatta per i velocisti questa settimana è la Pergine Valsugana-Caorle, 197 km completamente pianeggianti che porteranno i corridori sulla costa adriatica, per quella che dovrebbe essere la penultima chance per gli sprinter. Torneranno le insidie giovedì, con la Oderzo-Val di Zoldo di 161 km, la tappa in linea più breve di questo Giro, se si esclude sempre la frazione conclusiva nella Capitale. Dopo il Passo della Crosetta in apertura, i corridori andranno incontro ad un finale esplosivo, prima con la scalata di Forcella Cibiana (1ª cat., 9,6 km al 7,8%), da superare a 26 km dall'arrivo, e poi, dopo la discesa, con le salite verso Coi (2ª cat., 5,8 km al 9,7%) e subito dopo l'arrivo in Val di Zoldo, a Palafavera (2ª cat., 2,7 km al 6,4%).