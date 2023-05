Giro d'Italia 2023, oggi tappa da Borgofranco d'Ivrea a Crans Montana

Adesso arriva il bello al Giro d’Italia 2023 con la 13° tappa e con lo sconfinamento in Svizzera per la prima vera giornata di alta montagna per la Corsa Rosa. Si parte da Borgofranco d’Ivrea per arrivare dopo 199 chilometri a Crans Montana. Percorso alla mano, i primi 60 chilometri sono pianeggianti, poi arrivano le salite, quelle vere. Si supererà Aosta e inizierà l’ascesa al Gran San Bernardo tramite il traforo. Da qui ci sono 25,7 chilometri costantemente in salita, con pendenze medie attorno al 5%, fino ai 1.878 metri sul livello del mare. Una discesa piuttosto lunga e poi ancora su per i 15,5 chilometri all’8,6% di pendenza media sulla Croix de Coeur. A seguire un'altra discesa lunga e insidiosa di ben 30 chilometri. Finito? Macché. Ci sono 20 chilometri pianeggianti che faranno da antipasto all’arrivo in salita fino a Crans Montana con un’ascesa di 13 chilometri al 7,2% e punte massime al 13%. Insomma, una tappa non per tutti. Per i grandi scalatori. Ci si aspetta una vera e propria battaglia. (12° TAPPA: COME E' ANDATA)