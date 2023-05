Giro d'Italia 2023, chi sono i favoriti tra i 176 partecipanti. FOTO

3/10 ©Getty

Chi il Giro sa già come vincerlo è Tao Geoghegan Hart, trionfatore dell'edizione 2020 con arrivo a Milano e primo outsider nel duello annunciato tra i due super favoriti. Il britannico è reduce dalla convincente affermazione al Tour of Alps e punta a far bene partendo a fari spenti, grazie a una squadra, la Ineos, che sembra decisamente attrezzata per puntare almeno al podio