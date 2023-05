Giro d'Italia 2023, percorso, tappe e favoriti: il programma completo

Il via sabato 6 maggio con la prima frazione a cronometro da Fossacesia Marina a Ortona. Tre prove contro il tempo e sette arrivi in salita che condurranno all'ultimo atto a Roma, al termine di 21 tappe con oltre 50mila metri di dislivello. Grande attesa per il duello tra i super favoriti Evenepoel e Roglic

Tre cronometro, otto tappe per velocisti e sette arrivi in salita, di cui quattro nell’ultima settimana di corsa: i corridori della 106esima edizione del Giro affronteranno subito un’impegnativa e affascinante cronometro di 18,4 km, da Fossacesia Marina a Ortona, prima delle 21 tappe in programma per un totale di 3.4468,6 km con 51.300 metri di dislivello.

Tutto pronto per il via all'edizione numero 106 del Giro d'Italia, in partenza dall'Abruzzo sabato 6 maggio. Venerdì 5 a Pescara si svolgerà la presentazione ufficiale delle squadre e il giorno successivo sarà assegnata la prima maglia rosa. Il vincitore del Trofeo senza fine verrà, invece, festeggiato domenica 28 maggio a Roma, che ospiterà per la quinta volta nella storia l'arrivo finale della corsa rosa.

Attesa per il duello tra Evenepoel e Roglic



Sarà un appuntamento che dovrebbe vivere sul confronto stimolante tra il campione del mondo Remco Evenepoel e quello olimpico (della crono) Primoz Roglic, ma ci sono altri protagonisti attesi. Primo fra tutti, a proposito di cronometro, quel Filippo Ganna che fa il conto alla rovescia e non vede l'ora di partire. Infatti, visto che l'apertura del Giro 2023 sarà proprio una sfida contro le lancette, la prima maglia rosa di questa edizione numero 106 potrebbe essere sua. Ganna sarà un cacciatore di successi parziali, perché per la classifica finale in casa Ineos ci sono Tao Geoghegan Hart (che un Giro lo ha già vinto) e Geraint Thomas. Fra poche ore si conoscerà nel dettaglio l'elenco dei 176 partenti. La Soudal-Quick Step, squadra di Evenepoel, la formazione l'ha già fatta e si presenta come una delle più agguerrite, avendo selezionato corridori esperti tra scalatori e passisti, ma senza velocisti. In questo modo ritiene di essere più utile a Evenepoel. Così la formazione belga non schiererà né l'olandese Fabio Jakobsen né il belga Tim Merlier, che pure sarebbero stati fra i migliori sprinter in gruppo. "I miei risultati convincenti nell'giro degli Emirati Arabi, nel giro di Catalogna e a Liegi", ha dichiarato Evenepoel, "dimostrano che sono in buona forma. È quindi abbastanza logico che io sia considerato uno dei due favoriti. Credo che tra me e Primoz Roglic sia 50-50. Comunque potrò contare su una squadra molto solida. Siamo tutti motivati e preparati".