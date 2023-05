Giro d'Italia 2023, oggi la tappa da Bra a Rivoli: il percorso

Può essere una giornata da fughe: il più atteso non può non essere Ben Healy (EF Education-EasyPost) che va a caccia del bis

Il Giro d'Italia è arrivato alla 12° tappa. Spazio alla Bra-Rivoli di 179 chilometri. Ma è un percorso subito insidioso: la prima parte avrà diversi saliscendi, oltre al Gran Premio della Montagna di Pedaggera (4,1 chilometr al 4,3% di pendenza media). Poi si affronterà un tratto pianeggiante che prevede anche il primo passaggio sulla linea d’arrivo e infine ci sarà il circuito finale con protagonista il Colle Braida (9,8 chilometri oltre il 7% con punte del 12%). Con tanto di discesa tortuosa e qualche attraversamento cittadino prima di arrivare sul traguardo di Rivoli. Insomma, non sarà facile arrivare al traguardo. Può essere una giornata da fughe: il più atteso non può non essere Ben Healy (EF Education-EasyPost) che va a caccia del bis. ( 11° TAPPA: COME E' ANDATA - I CASI DI COVID )

La situazione covid

Intanto, ci sono stati altri quattro ritiri per Covid nella Soudal-Quick Step prima del via dell’11° tappa del Giro d’Italia 106, la più lunga di questa edizione (219 chilometri da Camaiore a Tortona). Come da comunicazione ufficiale della squadra belga ieri mattina, si tratta di Mattia Cattaneo, Jan Hirt, Josef Cerny e Louis Vervaeke. Questi ritiri seguono quello del capitano Remco Evenepoel, che aveva lasciato il Giro in seguito alla positività al Covid registrata domenica sera, 14 maggio, al termine della cronometro di Cesena, che aveva vinto riconquistando la maglia rosa. Alla squadra belga restano 3 corridori in questo momento, degli 8 presenti al via dall’Abruzzo di sabato 6 maggio: Davide Ballerini, Pieter Serry e Ilan Van Wilder.