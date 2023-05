Giro d'Italia 2023, oggi la tappa da Camaiore a Tortona

Oggi va in scena l'undicesima tappa del giro d'Italia , la più lunga dell'evento, che porta Camaiore a Tortona. Primo in classifica generale Geraint Thomas.

La tappa misura 219 chilometri, la prima parte è pianeggiante fino all'inizio dell’Appennino Ligure, che si supera attraverso il passo del Bracco e la Colla di Boasi. Il percorso è caratterizzato da strade a carreggiata ristretta in continuo saliscendi e con numerose curve. Dopo aver attraversato il Passo della Castagnola i corridori entrano nella pianura alessandrina. Gli ultimi 30 chilometri si snodano su strade larghe e rettilinee con la presenza di rotatorie e altri ostacoli alla circolazione. L'ultima curva è posta a circa 500 metri dall’arrivo, segue il rettilineo finale di 450 m in asfalto di larghezza 8 m.

La tappa di ieri

La tappa di ieri, 196 chilometri da Scandiano a Viareggio, è stata vinta da Magnus Cort Nielsen (EF Education-EasyPost), Il danese ha preceduto in una volata a tre il canadese Derek Gee e l'italiano Alessandro De Marchi, suoi compagni in una fuga cominciata poco dopo la partenza dall'Emilia. Il gruppo con la maglia rosa, Geraint Thomas, è giunto al traguardo con un ritardo di circa 50''. l'Ordine d'arrivo della tappa è stato: 1. Magnus Cort (DEN/EF1) in 196,0 km in 4h51'15"; 2. Derek Gee (CAN/ISR) st; 3. Alessandro De Marchi (ITA/BIK) a 2"; 4. Mads Pedersen (DAN/TRE) 51"; 5. Pascal Ackermann (GER/UAE) st; 6. Stefano Oldani (ITA/ALP) st; 7. Jonathan Milan (ITA/BAH) st; 8. Mark Cavendish (GBR/AST) st; 9. Mirco Maestri (ITA/EOK) st; 10. Filippo Fiorelli (ITA/BAR) st.