Giro d'Italia, Evenepoel positivo al Covid: si ritira la maglia rosa

L'addio al Giro di Evenepoel

"Sono davvero dispiaciuto di lasciare la gara. Come parte del protocollo del team, ho fatto un test di routine, che purtroppo è risultato positivo. La mia esperienza qui è stata davvero speciale e non vedevo l'ora di gareggiare nelle prossime due settimane - si rammarica il belga in una dichiarazione sul sito del team - Non posso ringraziare abbastanza lo staff e i corridori che si sono sacrificati così tanto in preparazione al Giro. Farò il tifo per loro nelle prossime due settimane", ha detto Remco. Tutti gli altri corridori e lo staff di Soudal Quick-Step sono stati testati e sono negativi.