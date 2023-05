Giro d'Italia 2023, oggi la tappa da Terni a Fossombrone

In programma quest'oggi l'ottava tappa del Giro d'Italia che parte da Terni per arrivare a Fossombrone, in 207 chilometri con qualche interessante salita che potrebbe muovere gli uomini di classifica.

Il percorso

Si tratta di una delle tappe più lunghe del Giro d'Italia, con i suoi 207 chilometri complessivi. Una frazione inizialmente senza grandi insidie per i primi 150 chilometri, se si esclude il Valico della Somma che potrebbe regalare qualche tentativo di fuga. Gli ultimi 60 chilometri invece presentano ben tre Gran Premi della Montagna, con la salita dei Cappuccini (che arriva fino a una pendenza del 19%) in cui ci potrà essere un'ampia selezione. Finale con 4 chilometri in discesa prima degli ultimi 1.600 metri pianeggianti.



La tappa di ieri

Nessuna bagarre negli uomini di classifica nella prima tappa riservata agli scalatori nella giornata di ieri. La generale rimane sostanzialmente immutata infatti all'arrivo sul Gran Sasso, con Andreas Leknessund per il momento saldamente in rosa e il campione del mondo Evenepoel a 28 secondi, arrivato sul traguardo ruota a ruota con Roglic. Frazione da ricordare soprattutto per l'impresa firmata Davide Bais, che partito in fuga a 215 chilometri dall'arrivo insieme a Simone Petilli e Karel Vacek, è riuscito a centrare la sua prima vittoria da professionista, al termine di una giornata da incorniciare.

La classifica generale

Nella generale al termine della settima tappa si trova quindi ancora il norvegese Leknessund al primo posto, Remco Evenepoel insegue a 28 secondi, mentre Aurelien Paret-Peintre cede due secondi al belga campione del mondo. Quarto il portoghese Almeida a un minuto, appena davanti a un altro favoritissimo come Roglic staccato di un minuto e 12 secondi. Il ciclista azzurro al momento meglio posizionato è Damiano Caruso, che chiude la top ten a un minuto e 59 di distacco dalla maglia rosa.