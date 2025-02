L'allenatore Zdenek Zeman ricoverato in terapia intensiva al Gemelli

Come riporta il Corriere della Sera, negli ultimi giorni l'ex allenatore di Lazio, Roma e Pescara era stato alle prese con una forte influenza e nelle scorse ore avrebbe manifestato difficoltà ad articolare le parole e ipostenia all’arto inferiore destro, condizioni che hanno allarmato la famiglia. Si trova in un reparto non lontano da quello che ospita Papa Francesco

