Giro d'Italia 2023, oggi la tappa da Sierre a Cassano Magnago

La tappa di ieri, ridotta per il maltempo da Le Chable a Crans Montana, è stata vinta dal colombiano Einer Rubio (Movistar). Il gallese Geraint Thomas rimane in maglia rosa

Si svolge oggi la 14esima tappa del Giro d'Italia che porta i corridori da Sierre a Cassano Magnago con un percorso di 193 e un dislivello di 1600 metri. La tappa di ieri, ridotta per il maltempo da Le Chable a Crans Montana, è stata vinta dal colombiano Einer Rubio (Movistar). Il gallese Geraint Thomas rimane in maglia rosa.

La tappa da Sierre a Cassano Magnago

Quella di oggi è una tappa con una salita impegnativa all’inizio seguita da 150 chilometri tra discesa e pianura e il Passo del Sempione. Da segnalare diverse gallerie durante la discesa impegnativa che riporta in Italia. La prima parte dal confine fino al Lago Maggiore si svolge su strade ampie e rettilinee, poi segue la costiera del lago più articolata. Dopo Sesto Calende inizia il finale un po’ più nervoso, ma sempre su strade in buono stato. Si segnalano i consueti ostacoli alla velocità di circolazione nei centri abitati.

Il finale si svolge in gran parte dentro centri abitati con attraversamenti mediamente agevoli. Strade rettilinee con poche curve. L'ltimo chilometro è tutto in leggera salita poco sotto il 3% con un rettilineo finale di 300 metri su asfalto largo 8 metri.