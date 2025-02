Macron MotoGP, presentata la team collection Monster Energy Yamaha

A due mesi dall’ufficializzazione dell’accordo di partnership, Macron ha presentato la nuova ‘Team Collection’ del Team Monster Energy Yamaha MotoGP (MEYM), che farà il proprio esordio già nel corso del prossimo weekend, in occasione del Gran Premio di Thailandia. Si tratta di una collezione di alto profilo tecnico, confortevole, curata nei dettagli e realizzata con tessuti funzionali e altamente performanti, in grado di abbinare la tecnicità a un design ricercato e di esprimere identità e anima del gruppo Yamaha MotoGP.

Nero, blu e grigio sono i colori dominanti di tutti i capi della collezione, caratterizzata da un pattern che fonde tutti e tre i colori e che esprime il senso del movimento e della velocità. Le polo sono nere con chiusura a tre bottoni e bordo manica blu. Sui fianchi è presente un inserto triangolare con all’interno la grafica geometrica in stampa sublimatica, nella quale si fondono nero, blu e grigio. Il logo Yamaha è applicato a sinistra, lato cuore, mentre il Macron Hero, in bianco, è presente all’altezza della spalla destra. Il backneck interno è personalizzato con un’etichetta con i loghi Macron e Team Monster Energy Yamaha MotoGP, su fondo metà blu e metà con la grafica geometrica. Il tessuto utilizzato è Piola, che a morbidezza ed elasticità aggiunge anche un deciso tocco rétro.

T-shirt

Le T-shirt riproducono lo stesso design delle polo, ma con girocollo blu, mentre la felpa full-zip e la shower jacket presentano la grafica geometrica sui fianchi, in questo caso, con due inserti verticali non triangolari, e a metà altezza lungo le maniche. La nuova Team Collection realizzata da Macron per il Team Monster Energy Yamaha MotoGP sarà presto disponibile per l’acquisto nella sezione del sito macron.com dedicata alla casa motoristica giapponese e nei punti vendita autorizzati.