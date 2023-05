Giro d’Italia 2023, oggi la 18esima tappa da Oderzo a Val di Zoldo

La tappa da Oderzo a Val di Zoldo

Dopo un breve tratto i ciclisti entrano nel Cansiglio attraverso il Passo della Crosetta, una salita di 11 chilometri al 7% di pendenza, alla quale segue un impegnativo tratto tra discesa e saliscendi con numerose curve che immette nella valle del Piave, da qui si risale fino a Pieve di Cadore. La corsa entra nella valle del Boite per scalare la Forcella Cibiana, salita di 9.6 chilometri all’8% di pendenza, e entrare quindi nella Val di Zoldo per la salita finale. Gli ultimi 15 chilometri hanno due GPM. Il primo di Coi scollina a circa 5 chilometri dall’arrivo e presenta pendenze che sfiorano il 20% e strada in parte ristretta con pavimentazione in buono stato. Dopo una breve discesa si entra negli ultimi 3 chilometri al 6% circa che, con una sequenza di 8 tornanti, immettono nel rettilineo di arrivo lungo 300 metri e largo 7.