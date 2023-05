Serata di gala quella di ieri a Pescara in piazza Salotto, per la festa di inaugurazione e presentazione dei team che parteciperanno alla 106ª edizione del Giro d’Italia, che partirà proprio dall’Abruzzo. Domani è infatti previsto l'inizio della corsa rosa con partenza da Fossacesia Marina fino ad arrivare a Ortona, per la prima gara cronometro