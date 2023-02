Formula 1, svelata la Ferrari SF-23: presentazione a Maranello. FOTO

7/19 ©Ansa

“È stata una bella sensazione, tutto è filato liscio, anche se ho fatto solo due giri. Ho dato prime indicazioni al team, la macchina va bene, è scorrevole, è andato tutto molto bene", ha detto Charles Leclerc dopo i primi giri sulla SF-23. “È fantastico avere gli spalti a Fiorano con i tifosi, è davvero molto bello. Non può succedere a nessun altro team, per questo la Ferrari è speciale. Spero sia una stagione fantastica, le sensazioni sono buone. Grazie ai tifosi per il grande sostegno. Speriamo che questa sia una stagione fantastica per il team”, ha aggiunto