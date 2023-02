Ferrari, Vigna: "Ai dipendenti 13.500 euro di premio di competitività"

La Ferrari concederà ai suoi 5mila dipendenti un premio annuale di competitività fino a 13.500 euro, in aumento del 12,5% rispetto ai 12.000 consegnati per il 2021. A renderlo noto, l'amministratore delegato del Cavallino Benedetto Vigna, che ha commentato: "Sono molto contento, è un riconoscimento a tutto quello che fanno tutti i giorni".

Il premio per il 2022 è parametrato su risultati aziendali e presenze. Un anno molto buono dal punto di vista economico, per l'azienda di Maranello, come ha sottolineato lo stesso Vigna: "Lo scorso anno si è concluso con risultati finanziari eccezionali che hanno raggiunto e superato la nostra guidance, stabilendo nuovi record in tutte le metriche, come un utile netto di 939 milioni di euro e una generazione di free cash flow industriale di 758 milioni di euro. Questi dati pongono le basi per un 2023 ancora più forte, alimentato da una persistente domanda elevata dei nostri prodotti in tutto il mondo".