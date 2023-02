Cristiano Ronaldo, poker di gol in Arabia: superata quota 500 nei club

Intramontabile Cristiano Ronaldo . L’asso portoghese è stato protagonista di un autentico show nel corso della partita del campionato saudita che la sua nuova squadra, l'Al Nassr , ha vinto per 4-0 contro l'Al Wehda. E proprio le quattro le reti del team allenato da Rudi Garcia sono state realizzate da CR7, in poco più di un'ora di gioco. Andando ad aggiornare e superare l’ennesimo record della sua incredibile carriera, quello delle 500 reti nei club.

Il dettaglio delle reti nei club

Prima della gara in questione, nella Saudi Professional League Ronaldo aveva segnato un solo gol su rigore, contro l'Al Fateh. Invece, con il primo dei suoi quattro contro l’Al Wehda ha raggiunto un traguardo inseguito ed ambito già da tempo, considerando i club dei cinque campionati nazionali, ovvero Portogallo, Inghilterra, Spagna, Italia e Arabia Saudita appunto, in cui ha militato durante la sua carriera. Il totale, al momento, parla di 503 reti da professionista. Nel dettaglio 3 sono state siglate al tempo dello Sporting Lisbona, mentre 103 in Premier League con il Manchester United, 311 nella Liga con il Real Madrid, 81 in Serie A con la Juventus e 5 sino ad oggi nella Saudi League con l'Al Nassr.