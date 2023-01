Messi contro Cristiano Ronaldo, amichevole tra PSG e selezione saudita

Questa sera alle 18.00 andrà in scena l'amichevole tra Paris Saint Germain e le All Stars del campionato arabo. Visibile su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, in streaming su skysport.it e sul canale YouTube di Sky Sport

Sarà in terra d'Arabia l'ultimo atto (almeno al momento) della sfida tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo. L'attesa è finita e stasera alle 18 i due assi del calcio che hanno incantato per gli ultimi 15 anni, si sfideranno in un'amichevole al King Fahd Stadium di Riyadh, lo stesso della Supercoppa tra Milan e Inter, per la Riyadh Season Cup.

Dopo il problema del suo tesseramento e le due giornate di squalifica da scontare rimediate in Inghilterra, la prima partita in Arabia Saudita per CR7 è alle porte. Nel match però Ronaldo non indosserà la maglia dell'Al-Nassr, infatti scenderà in campo in una squadra mista composta da alcuni compagni del suo nuovo team e dai rivali cittadini dell'Al Hilal, in un'amichevole contro il PSG.