Gianluca Vialli, oggi messa a Cremona. A giorni le esequie a Londra

Dopo il weekend calcistico in Serie A ed in Premier League ed il commosso omaggio degli stadi italiani e inglesi, prosegue l’addio a Gianluca Vialli , scomparso prematuramente all’età di 58 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas . E’ in programma proprio oggi, infatti, una messa di suffragio nella sua Cremona alle 18.30. I funerali, invece, si svolgeranno nei prossimi giorni a Londra, in forma strettamente privata, come chiesto dalla famiglia dell’ex calciatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea .

La cerimonia presso la parrocchia Cristo Re

La celebrazione di oggi a Cremona, dove tra l’altro è lutto cittadino, si terrà presso la parrocchia Cristo Re. Si prevede un'affluenza ben superiore ai 300 posti a sedere, con amici e tifosi che dovrebbero sistemarsi anche sul sagrato. Alla stessa ora proprio la Cremonese scenderà in campo a Verona, contro l'Hellas, in uno dei posticipi di Serie A: i giocatori indosseranno sulle maglie uno speciale patch commemorativo. Le stesse casacche verranno poi messe all'asta, con il ricavato che andrà in beneficienza alla Fondazione Vialli e Mauro.

Una messa a Roma voluta dalla Figc

Giovedì 12 gennaio, poi, a Roma è in programma la messa in suffragio voluta dalla Figc. L'appuntamento è previsto alle 17.30 presso la chiesa Santa Teresa del Bambin Gesù. Prevista la partecipazione del presidente federale, Gabriele Gravina, del ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi e del presidente del Coni, Giovanni Malagò. Nei prossimi mesi, probabilmente a fine campionato, sempre a Cremona verrà organizzata una cerimonia pubblica per ricordare l'ex attaccante.