Vialli, Roberto Mancini: "Perdo un fratello, sognavo il miracolo"

Il commissario tecnico della nazionale ha ricordato l'amico in una intervista realizzata e diffusa dalla Figc. "Grande perdita, per me, per la sua famiglia e per tutto il calcio italiano. Il nostro rapporto è stato di grande rispetto, amore, amicizia. Luca era gioia e va ricordato così"

La morte di Gianluca Vialli rappresenta una "grande perdita per me, per la sua famiglia, per tutto il calcio italiano. Questo è un momento abbastanza difficile, ma dobbiamo cercare di andare avanti". Roberto Mancini, comissario tecnico della Nazionale azzurra, ha ricordato la scomparsa dell'amico di una vita in una intervista realizzata e diffusa dalla Figc. L'ex giocatore di Samp e Lazio ha raccontato che il 29 dicembre scorso si è recato a Londra e ha incontrato Vialli in ospedale. "Speravo che accadesse qualcosa, speravo in un miracolo sinceramente, abbiamo parlato, scherzato, lui era di buon umore, come al solito, questo un po' ti risolleva, mi ha fatto piacere vederlo in quel momento", ha spiegato il ct (ADDIO VIALLI, LO SPECIALE DI SKY TG24).