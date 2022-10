Iran, possibile esclusione mondiali per repressione diritti donne

A meno di un mese dall’inizio dei Mondiali la posizione dell’Iran è in bilico. Un gruppo di legali iraniani ha fortemente protestato in seguito alla violenta repressione "che il popolo di Teheran sta subendo dopo la morte di Masha Amini" evidenziando inoltre che “alle donne è stato costantemente negato l’accesso agli stadi in tutto il Paese” ascolta articolo Condividi

A scendere in campo è un importante studio di avvocati iraniani, che chiede a gran voce l’esclusione dell’Iran dai Mondiali del Qatar 2022. “La Fifa non dovrebbe consentire la partecipazione di un Paese che perseguita attivamente le sue donne, atleti e bambini solo per il fatto che esercitano i loro diritti umani più elementari” si legge nella lettera inviata alla Federazione internazionale. Partendo dal presupposto che “alle donne è stato costantemente negato l’accesso agli stadi in tutto il Paese” e che sono “sistematicamente escluse dall’ecosistema del calcio in Iran”, l’azione del gruppo di legali si incardina nell’indignazione generale provocata dalla violenta repressione che il popolo di Teheran sta subendo dopo la morte di Masha Amini.

La protesta approfondimento Iran, ancora proteste nelle città per la morte di Mahsa Amini A meno di un mese dall’inizio dei Mondiali in Qatar la posizione dell’Iran è quindi in bilico a causa dell’articolo 19 dello statuto della Fifa. “Se le donne non sono ammesse negli stadi in tutto il Paese e la Federcalcio iraniana sta semplicemente seguendo e applicando le linee guida del governo, non possono essere viste come un’organizzazione indipendente e libera da qualsiasi forma o tipo di influenza. E questa è una violazione dell’Articolo 19 dello statuto FIFA – si legge nella nota -. In passato questo ha portato alla sospensione di alcune federazioni”.

La Nazionale azzurra approfondimento Dalla Russia al Qatar, le delusioni dell’Italia ai Mondiali. FOTO Intanto in Italia c’è chi spera che un’eventuale esclusione dell’Iran dai Mondiali si traduca in un ripescaggio della Nazionale azzurra. Una speranza appesa a un filo poiché se la Fifa dovesse decidere di escludere la nazionale di Teheran, il posto spetterebbe a una squadra della confederazione del paese escluso, quindi dell’Asia e non dell’Europa. In particolare, sarebbe probabile un ripescaggio degli Emirati Arabi Uniti.