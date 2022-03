Dalla Russia al Qatar, le delusioni dell’Italia ai Mondiali. FOTO

11/11 ©Ansa

Tra le altre grandi delusioni azzurre ai Mondiali, non si può non citare quella di Italia ’90. La nazionale di Vicini vive le sue “notti magiche” ma perde in semifinale contro l’Argentina a Napoli: dopo l’1-1 si va ai rigori, fatali per gli azzurri. L’Italia si è quindi dovuta accontentare del terzo posto: a Bari ha vinto per 2-1 la finalina contro l’Inghilterra