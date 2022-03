Qualificazioni Mondiali 2022, stasera Italia-Macedonia del Nord. LIVE

I convocati di Mancini

In tarda mattinata il ct azzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita. Assente Scamacca, out per il riacutizzarsi di un fastidio all'adduttore. Esclusi anche Zaniolo e Belotti, non al meglio fisicamente e quindi preservati per l'eventuale finale contro la vincente tra Portogallo e Turchia.