Azzurri fuori dai Mondiali: vince la Macedonia. Decide gol Trajkovski

L'Italia non parteciperà alla competizione in Qatar. Gli Azzurri, a Palermo, sono stati sconfitti 1-0 dalla Macedonia del Nord. A decidere la partita è stato un gol al 92', senza occasione di replica per la squadra di Mancini. Il Ct: "Delusione troppo grande per parlare del mio futuro"

L'Italia dice addio ai Mondiali di calcio per la seconda volta consecutiva (IL RACCONTO DELLA PARTITA). Gli Azzurri, a Palermo, sono stati sconfitti 1-0 dalla Macedonia del Nord. A decidere la partita è stato un gol al 92' di Trajkovski, senza occasione di replica per la squadra di Mancini. La nostra Nazionale non parteciperà quindi al Mondiale in Qatar (così come è successo per Russia 2018).

La cronaca della partita Italia-Macedonia del Nord Il match è stato dominato dagli Azzurri che hanno avuto tantissime occasioni per andare a segno ma che non sono mai riusciti a concretizzare. Gli avversari, al contrario, sono riusciti a capitalizzare l'unico, vero tiro pericoloso verso la porta di Donnarumma.

Chiellini: "Difficile da spiegare" "È difficile da spiegare, c'è grande delusione, siamo distrutti. Ci è mancato segnare ma non siamo stati presuntuosi. Ci è mancato di sicuro qualcosa, abbiano pagato errori fatti da settembre in poi. Sono orgoglioso dei miei compagni. Dobbiamo ripartire e spero che Mancini resti, c'è bisogno di lui per farlo", ha detto il capitano azzurro, Giorgio Chiellini, dopo la sconfitta.

Mancini: "Delusione troppo grande per parlare di mio futuro" "Come a luglio è stata la cosa più bella accadutami a livello personale, questa è la più grande delusione. Stasera è successa una cosa incredibile. Non dovevamo esserci. La partita abbiamo fatto di tutto per vincerla, ma certe gare sono così....", ha commentato Mancini. "Il gol al 90' sembra fosse stato apposta. Non so cosa dire. Mi spiace molto per i giocatori. Il mio futuro? La delusione è troppo grande per parlarne. Comunque sono sicuro che la squadra ne abbia uno grande".