MotoGp, Gp Austria: vince Bagnaia. Video highlights della gara

Per il pilota torinese è il terzo successo consecutivo. Dietro di lui si sono piazzati Fabio Quartararo su Yamaha e il compagno di squadra Jack Miller. Quarto l’altro italiano della Ducati Luca Marini. Fuori Enea Bastianini per un problema tecnico

La gara

vedi anche

MotoGp Gran Bretagna: a Silverstone vince Bagnaia. VIDEO

La gara sul circuito di Spielberg è iniziata con quattro Ducati che sono scattate davanti a tutti sulla griglia di partenza: in testa Enea Bastianini, che sabato ha conquistato la sua prima pole nella classe regina, e Francesco Bagnaia, che ha fatto registrare il secondo tempo in qualifica. Bagnaia è partito subito forte e ha superato Bastianini. Al sesto giro, Bastianini è stato costretto al ritiro per un problema tecnico al cerchio della ruota anteriore. Bagnaia ha dominato il resto della corsa, conquistando la sua terza vittoria consecutiva dopo Assen e Silverstone. “È stata lunga, molto lunga, per cautela abbiamo usato la soft anteriore. Sono molto contento, ho fatto troppi errori nella prima parte della stagione, era ora di usare più il cervello. Abbiamo fatto un lavoro incredibile, il mio team ha fatto un gran lavoro e ora non vedo l'ora di correre a Misano", ha detto il pilota torinese dopo la gara.