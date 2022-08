Gianmarco Tamberi, campione olimpico in carica , ha vinto la medaglia d'oro nella finale del salto in alto ai Campionati Europei di atletica leggera in corso a Monaco di Baviera, in Germania. L’azzurro si è imposto sugli avversari già al primo stacco con la misura di 2,30 metri. Dietro di lui il tedesco Tobias Potye e l'ucraino Andriy Protsenko. Durante i festaggiamenti, un pensiero speciale alla fidanzata Chiara che lo sposerà tra due settimane.

Addio al celibato con l’oro al collo

Ai giornalisti, dopo aver vinto l’oro, Tamberi ha svelato che il giorno successivo alla finale - venerdì 19 agosto – ci sarebbe stato il suo addio al celibato in vista delle nozze, tra due settimane, con “Chiara, la donna della mia vita”. "Vengono i miei amici, volevamo farlo con l'oro: finalmente un po' di relax", ha aggiunto l’azzurro, che nel post gara è andato ad abbracciare la fidanzata in tribuna. "Se continuerò a lavorare con mio padre come allenatore? Ora vedremo. Una fetta di questo successo è anche sua, che lavora con me da 13 anni, come di tutto il mio staff", ha aggiunto a RaiSport. Tamberi ha poi parlato della finale: "È stata difficilissima, quando ho visto che cominciava a piovere, sapendo che con la mia velocità potevo essere penalizzato e rischiavo di scivolare in pedana, mi sono detto: 'Oggi o mai più'". “È stato un anno difficile, ma dentro di me trovo qualche tipo di forza che mi aiuta a superare gli ostacoli. Dopo il Covid e gli infortuni volevo quasi smettere per non dare ulteriori delusioni a me stesso. Fra due settimane con Chiara ci sposiamo, è la donna della mia vita, mi dà la forza per fare queste cose. Sto esplodendo di gioia”, ha concluso.