Europei nuoto, il medagliere aggiornato con le medaglie dell'Italia

L’Italia sta facendo incetta di medaglie agli Europei di nuoto in corso di svolgimento a Roma dall'11 al 21 agosto 2022 (visibili in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW). Gli Azzurri stanno dominando il medagliere: al momento i podi conquistati sono 34 con 14 medaglie d’oro, 13 d’argento e 7 di bronzo. Tantissime le imprese memorabili degli atleti italiani, da Paltrinieri a Ceccon, da Quadarella a Pilato, fino alle imprese delle nazionali di nuoto artistico e gli exploit di Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero. Ecco tutte le medaglie.