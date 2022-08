Europei nuoto, oro a Minisini e Ruggiero nel duo misto tecnico

I due romani delle Fiamme Oro, già campioni del mondo in carica, hanno ottenuto il punteggio di 89.7333. Medaglia d'argento alla Spagna, terza la Slovacchia. L’Italia ha conquistato anche un bronzo grazie a Linda Cerruti e Costanza Ferro, nel duo tecnico: le azzurre, con il punteggio di 90.3577, si sono piazzate alle spalle dell'Ucraina e dell’Austria

Gli Europei di nuoto in corso a Roma regalano altre medaglie all’Italia. Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero hanno vinto l’oro nel duo misto tecnico. Linda Cerruti e Costanza Ferro hanno invece ottenuto il bronzo nel duo tecnico.

Le medaglie di oggi

Il primo oro azzurro di oggi l’hanno quindi conquistato Giorgio Minisini, 26 anni, e Lucrezia Ruggiero, 22. I due azzurri, già campioni del mondo in carica, avevano già conquistato l'oro nel duo libero in questa rassegna continentale. Per Minisini è il quarto oro a Roma. I due romani delle Fiamme Oro hanno ottenuto il punteggio di 89.7333. Medaglia d'argento alla Spagna, con la coppia Emma Garcia e Pau Ribes Culla (84.7667), bronzo alla Slovacchia, con Jozek Solymosy e Silvia Solymosyova e il punteggio di 77.0333. L’Italia ha conquistato oggi anche una medaglia di bronzo grazie a Linda Cerruti e Costanza Ferro, nel duo tecnico. Le azzurre, con il punteggio di 90.3577, si sono piazzate alle spalle dell'Ucraina, che ha dominato grazie alle prestazioni delle gemelle Maryna e Vladyslavae Aleksiiva (92.8538), e alla coppia austriaca (91.9852) formata dalle gemelle Alexandri, Anna-Maria e Eirini-Marina, che si sono prese l'argento.