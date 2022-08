Europei nuoto, oro per Giorgio Minisini, argento per Linda Cerruti

A Roma Minisini vince il suo terzo oro in questi Europei. Questa volta arriva nel solo libero sincro totalizzando il punteggio di 88.4667. In campo femminile, Linda Cerruti vince l'argento nel solo libero sincro. L'azzurra totalizza il punteggio di 92.1000

Giorgio Minisini vince il suo terzo oro agli Europei di nuoto di Roma . Questa volta arriva nel solo libero sincro totalizzando il punteggio di 88.4667. Alle sue spalle con l'argento lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio con 83.3333, bronzo per il francese Quentin Rakotomalala con 78.0000. In campo femminile, Linda Cerruti vince l'argento nel solo libero sincro. L'azzurra totalizza il punteggio di 92.1000, mentre l'oro va ancora all'ucraina Marta Fiedina con 94.6333. Bronzo per l'austriaca Alexandri Vasiliki con 91.8333.

Le medaglie di ieri

vedi anche

Europei di nuoto, ori per Paltrinieri, Pilato e Minisini-Ruggiero

Sabato, terza giornata degli Europei di nuoto, sono arrivate numerose medaglie per l’Italia. Gregorio Paltrinieri ha vinto l'oro europeo negli 800 metri stile libero. Bronzo per il giovanissimo (16 anni) romano Lorenzo Galossi. Doppietta azzurra nei 100 rana. Benedetta Pilato e Lisa Angiolini vincono rispettivamente la medaglia d'oro e d'argento. Medaglia d'oro per Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero nel duo misto libero. Nella finale maschile dei 100 stile libero, terzo posto per Alessandro Miressi, medaglia di bronzo. L'Italia ha vinto la medaglia di bronzo nel duo libero sincro con Linda Cerruti e Costanza Ferro.