Calcio, media polacchi: accordo raggiunto tra Lewandowski e Barcellona

L'attaccante del Bayern Monaco Robert Lewandowski avrebbe deciso di andare in Spagna dalla prossima stagione. Il calciatore polacco avrebbe già dato il suo al Barcellona per diventare un giocatore blaugrana dalla prossima stagione. Secondo i polacchi di TVP Sport, Lewandowski avrebbe già comunicato la sua decisione a Oliver Kahn, direttore generale del Bayern ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI CHAMPIONS LEAGUE ).

"Contratto di tre anni con i blaugrana"

Nonostante le offerte sul tavolo di squadre come Psg, Manchester City o Liverpool, l'attaccante polacco avrebbe optato per il Barça. Il suo nuovo contratto, riporta TVP sport, lo legherebbe ai blaugrana per le prossime tre stagioni, cioè fino al compimento dei 36 anni. L'attaccante e il suo agente avrebbero già chiuso tutte le condizioni attraverso una telefonata con i rappresentanti del Barça.