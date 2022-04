Kart, il pilota russo Severyukhin fa saluto nazista sul podio. VIDEO

Il 15enne, che corre sotto bandiera italiana dopo le sanzioni contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina, ha voluto "festeggiare" così il primo posto nella tappa di Portimaio della Karting European Championship. Fia e Aci annunciano imminenti provvedimenti disciplinari

È bufera sul pilota russo Artyom Severyukhin. Il 15enne, che corre sotto bandiera italiana dopo le sanzioni contro Mosca per l'invasione dell'Ucraina, ha "festeggiato" il primo posto nella tappa di Portimaio della Karting European Championship con un saluto nazista ( AGGIORNAMENTI SULLA GUERRA - SPECIALE ).

Aperta un'indagine

vedi anche

Ucraina: atleti e ballerine che sostengono invasione russa con la “Z”

Come riporta Sky Sport, il video con il gesto del pilota è stato pubblicato sui social da Nexta Tv. Fia (Federazione Internazionale dell'Automobile) e Aci (Automobile Club d'Italia) hanno bollato il comportamento del 15enne come "deplorevole" e "inaccettabile". Contestualmente, hanno annunciato l'apertura di un'indagine per imminenti provvedimenti disciplinari.