Serie A, alle 12.30 Fiorentina-Atalanta: le formazioni ufficiali

Continua con quattro partite la 26esima giornata di Serie A, iniziata venerdì con Juventus-Torino 1-1 (CRONACA E HIGHLIGHTS) e proseguita sabato con Sampdoria-Empoli 2-0, Roma-Verona 2-2 e Salernitana-Milan 2-2 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Alle 12.30 al Franchi scendono in campo Fiorentina e Atalanta, con la sfida in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet), Sky Sport 251 (satellite e internet) e Sky Sport 4K (sul 213 di Sky Q via satellite). Alle 15 Genoa-Venezia, alle 18 Inter-Sassuolo. Il match serale delle 20.45 è Udinese-Lazio. Domani altre due partite: Cagliari-Napoli alle 19 e Bologna-Spezia alle 21.