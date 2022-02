Champions League, ottavi di finale: Inter-Liverpool 0-0. DIRETTA

I nerazzurri ospitano i Reds a San Siro per l'andata degli ottavi di finale. Inzaghi recupera Bastoni, Vidal sostituisce Barella a centrocampo. In avanti Lautaro in coppia con Dzeko. Klopp sceglie il tridente composto da Salah, Diogo Jota e Mané. In contemporanea Salisburgo-Bayern Monaco, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K