Serie A, in corso il derby Juventus-Torino: 1-0. LIVE

Il derby della Mole tra Juventus e Torino è il match che apre la 26esima giornata del campionato di Serie A. Il calcio d'inizio all'Allianz Stadium è stato alle 20.45, per quella che è la 154esima stracittadina in campionato. La Juve vuole conquistare i tre punti per riprendere la corsa dopo il pari contro l'Atalanta e per arrivare con l’umore alto alla sfida in Champions League contro il Villarreal. Il Toro, invece, è reduce da due sconfitte di fila e non vince in campionato da oltre un mese (TUTTI GLI HIGHLIGHTS).