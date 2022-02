Serie A, oggi tre partite: in corso Sampdoria-Empoli 2-0 LIVE

La 26esima giornata del campionato, aperta dal pareggio nel derby tra Juventus e Torino, prosegue sabato. Si comincia con il match a Marassi, iniziato alle 15. Alle 18 all’Olimpico la squadra di Mourinho sfida i veneti. In serata, alle 20.45, il testacoda tra prima e ultima in classifica (visibile in diretta sui canali Sky)

Dopo il pareggio 1-1 nel derby della Mole tra Juventus e Torino (GLI HIGHLIGHTS E LA CRONACA), la 26esima giornata del campionato di Serie A prosegue sabato 19 febbraio con altre tre partite. È in corso Sampdoria-Empoli, match tra due squadre alla ricerca di punti in chiave salvezza. Alle 18 all’Olimpico la Roma di Mourinho sfida il Verona, una delle squadre rivelazione della stagione. Il programma si chiude in serata, alle 20.45, con Salernitana-Milan, testacoda tra prima e ultima della classifica. Questo match sarà visibile in diretta sui canali Sky (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A).