Ipotesi vendita dell'Atalanta, arriva la smentita del fondo Kkr

Il fondo americano Kkr, di Kohlberg Kravis Roberts, ha smentito le indiscrezioni su una possibile acquisizione dell'Atalanta. Lo riferisce un portavoce che sottolinea come il Fondo che si occupa di private equity e ha sede a New York, "non ha mai preso in considerazione questa ipotesi". Le indicrezione su una possibile cessione della squadra di calcio bergamasca erano uscite nei giorni scorsi, mai smentite dal club in via ufficiale.