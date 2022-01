Australian Open, Matteo Berrettini ai quarti di finale

8/10 ©Ansa

AI QUARTI CON MONFILS - Preoccupato ma non troppo per il suo imminente esordio ai quarti degli Australia Open. “Gaël Monfils al prossimo turno? Senza dubbio lui è un giocatore di straordinaria esperienza, ha giocato molti match di questo livello negli Slam. Ma a queste situazioni in fondo mi ci sto abituando anche io”, ha detto Berrettini (in foto, Gaël Monfils)