Djokovic, respinto il ricorso: sarà espulso dall'Australia

Il caso Djokovic

Nell'udienza sul caso Djokovic davanti alla Corte federale australiana, il legale del campione serbo, Nick Wood, ha replicato alla tesi del ministro dell'Immigrazione Alex Hawke che ha motivato l'annullamento del visto con l'ipotesi che la permanenza del tennista in Australia possa alimentare disordini da parte dei no vax. Al contrario l'avvocato, riferisce il sito australiano The Age, ritiene che "il ministro non abbia considerato lo scenario alternativo", e cioè che se Djokovic "sarà espulso" e "la sua carriera compromessa", "è abbastanza ovvio che sarà questo a poter generare sentimenti no vax" tra la popolazione e alimentare disordini. L'atleta è arrivato in Australia il 5 gennaio proprio per partecipare agli Australian Open, ma è stato bloccato in aeroporto per alcune irregolarità sull'esenzione dal vaccino anti-Covid e il visto. Successivamente è stato trasferito in un centro di detenzione per immigrati a Melbourne. Il 10 gennaio il tennista, che ha dichiarato nel frattempo di aver avuto il Covid ed essere guarito, ha vinto il ricorso sul visto ed è stato rilasciato. Ma sono emerse poi altre incongruenze sui suoi documenti, nei quali dichiarava di non aver viaggiato nei precedenti 14 giorni all'ingresso nel Paese, quando invece a Natale sarebbe stato a Belgrado, passando poi per la Spagna prima di imbarcarsi per l'Australia. Djokovic ha dichiarato che si è trattato di un "errore umano" del suo staff nella compilazione dei documenti. Ma nella polemica rientra anche una violazione della quarantena per i positivi al Covid in Serbia. Il tennista ha riferito di aver fatto il 16 dicembre un test antigenico, nonostante fosse asintomatico, in cui è risultato negativo. Lo stesso giorno, per maggiore "prudenza", ha raccontato di aver fatto anche un tampone molecolare, che ha dato invece esito positivo. Ma quando l'indomani ha incontrato un gruppo di giovani tennisti, ha precisato, non aveva ancora avuto il risultato, e un ulteriore test rapido era stato ancora negativo. Il 18 dicembre però, quando ha rilasciato un'intervista programmata all'Equipe, era invece consapevole di essere positivo, come ha ammesso lui stesso, affermando di non aver cancellato l'impegno per non "deludere il giornalista".