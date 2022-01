3/13 ©IPA/Fotogramma

Nole, durante l’interrogatorio al suo arrivo in Australia, ha dichiarato di non essersi vaccinato. E questo gli ha impedito non solo di giocare a Melbourne, ma potrebbe sbarrargli la strada anche per gli altri Slam: Roland Garros in Francia, Wimbledon in Inghilterra e Us Open negli Stati Uniti

Le tappe del caso Djokovic