Tennis, iniziati gli Australian Open senza Novak Djokovic

È partito il primo slam della stagione, nel cui tabellone non c'è il numero 1 del mondo. Il tennista serbo, espulso ieri dall'Australia perché non vaccinato contro il Covid, è nel mentre atterrato a Dubai. Sono otto gli italiani in campo nella prima giornata del torneo: Berrettini e Giorgi si sono già qualificati al secondo turno

A Melbourne sono iniziati gli Australian Open di tennis. Il primo slam della stagione nelle ultime settimane è finito al centro della cronaca per il caso Djokovic, che dopo un lungo tira e molla giudiziario è stato espulso dal Paese a causa delle regole di vaccinazione contro il coronavirus (TUTTE LE TAPPE DELLA VICENDA). Il campione serbo, numero 1 del mondo, in giornata è atterrato a Dubai. Djokovic ha lasciato l'aereo con due borse e una mascherina, dopo essere atterrato all'aeroporto internazionale emiratino alle 5:32 ora locale (le 2:32 in Italia). Non è chiaro se il campione serbo resterà a Dubai o meno: il torneo Dubai Duty Free, vinto da Djokovic nel 2020, inizierà infatti solo il 14 febbraio. Dubai non richiede ai viaggiatori di essere vaccinati, anche se devono mostrare un test PCR negativo per imbarcarsi su un volo.

Il torneo senza Djokovic leggi anche Caso Djokovic, dall'arrivo in Australia all'espulsione: le tappe Djokovic avrebbe dovuto essere oggi il protagonista del match di apertura degli Australian Open, ma il serbo non vaccinato non difenderà il suo titolo dopo che la Corte federale australiana ha respinto la sua richiesta di appello contro la cancellazione del suo visto, portando alla sua espulsione dal Paese. Nole ha lasciato ieri Melbourne con i suoi allenatori alle 22:51 ora locale (le 12:51 in Italia), senza far sapere quale sarà la sua destinazione finale. Questa partenza, quando aspirava al decimo titolo degli Aus Open e al 21esimo di uno slam, è l'epilogo di una telenovela di 11 giorni che ha mischiato politica e diplomazia sullo sfondo dell'opposizione alla vaccinazione anti-Covid. Comitato olimpico serbo, espulsione “scandalosa" Il Comitato olimpico serbo ha intanto criticato l'espulsione dell'Australia di Novak Djokovic, definendo "scandalosa" la decisione delle autorità di Canberra. "Nonostante questa decisione scandalosa, riteniamo che Novak ne sia uscito ancora una volta da vincitore", ha affermato il Comitato in un post online.