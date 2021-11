Serie A, in campo Sassuolo-Cagliari 0-0. DIRETTA

Dopo i tre anticipi del sabato, prosegue la tredicesima giornata del campionato. Al Mapei Stadium sfida tra gli emiliani e i sardi. Alle 15 si giocano Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria. Alle 18 a San Siro il big match tra Inter e Napoli. In serata, alle 20.45 l’esordio di Shevchenko sulla panchina del Genoa contro la Roma di Mourinho

La tredicesima giornata del campionato di Serie A prosegue con cinque partite nella giornata di domenica. Si parte alle 12.30 con la sfida tra Sassuolo e Cagliari. Squadre in campo e punteggio di 0-0. Poi alle 15 si giocano in contemporanea due gare: Bologna-Venezia e Salernitana-Sampdoria. Alle 18 a San Siro il big match tra Inter e Napoli. Chiude la domenica di calcio la partita a Marassi delle 20.45 tra il Genoa di Shevchenko e la Roma di Mourinho ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ). Negli anticipi di sabato, l’Atalanta ha battuto 5-2 lo Spezia , la Juventus ha vinto 2-0 all’Olimpico contro la Lazio , il Milan capolista ha perso 4-3 a Firenze .

Sassuolo-Cagliari 0-0. LIVE

Alle 12.30 è iniziata la sfida al Mapei Stadium. Dionisi punta sul tridente Scamacca-Berardi-Raspadori. Mazzarri si affida alla coppia Joao Pedro e Keita davanti. La partita è visibile in diretta su Sky Sport Calcio (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 251 (satellite e internet). In streaming su NOW).

Il tabellino

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Lopez, Traoré; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi



CAGLIARI (4-4-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiannis; Bellanova, Grassi, Marin, Nandez; Keita, Joao Pedro. All. Mazzarri