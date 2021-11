Serie A, in campo Atalanta-Spezia: 3-1. DIRETTA

La tredicesima giornata del campionato si apre al Gewiss Stadium, dove i nerazzurri in serie utile da 5 turni ospitano i liguri. Gasperini punta su Zapata insieme a Pasalic e Ilicic, in mezzo Koopmeiners è preferito a Freuler, si rivede Toloi in difesa. Motta risponde col tridente Verde-Nzola-Gyasi, e sostituisce lo squalificato Nikolaou con Hristov

Archiviata la sosta per le Nazionali, ritorna la Serie A. La tredicesima giornata del campionato si apre alle ore 15 con Atalanta-Spezia. Al Gewiss Stadium, la squadra di Gasperini prova a proseguire la sua corsa al vertice. I nerazzurri sono in serie utile da 5 turni e con un altro successo aggancerebbero provvisoriamente l’Inter al terzo posto. I liguri sono invece reduci dalla vittoria sul Torino e cercano punti per allontanare la zona retrocessione ( TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A ).

Le formazioni ufficiali

Gasperini punta su Zapata, nel tridente con Ilicic e Pasalic. A centrocampo Koopmeiners vince il ballottaggio con Freuler, sulle fasce Zappacosta e Maehle. In difesa si rivede Toloi preferito a Demiral. Thiago Motta invece non cambia il tridente con Verde e Gyasi al fianco di Nzola. A centrocampo confermato Sala in regia. Senza lo squalificato Nikolaou in difesa, i liguri schierano Hristov titolare.

Il tabellino di Atalanta-Spezia 3-1. LIVE

11' Nzola (S), 18' Pasalic (A), 38' Zapata (A, rg.), 41' Pasalic (A)

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Pasalic; Ilicic, Zapata. All. Gasperini

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Bastoni; Maggiore, Sala, Kovalenko; Verde, Nzola, Gyasi. All. Motta