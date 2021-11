Serie A, in corso Fiorentina-Milan: 2-0. Il risultato in diretta

Fiorentina-Milan, ora in corso al Franchi di Firenze, chiude il sabato della tredicesima giornata di Serie A: al momento il risultato è 2-0. I viola devono fare a meno degli squalificati Milenkovic e Quarta: i centrali di difesa sono Venuti e Igor. Rossoneri senza Calabria, Tomori e Rebic: giocano Kalulu, Gabbia e Leao. In attacco, Italiano sceglie il tridente Callejon-Vlahovic-Saponara; Pioli punta su Ibrahimović, che vince il ballottaggio con Giroud. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, disponibile su Sky Go (anche in HD). Oggi si sono giocate anche Atalanta-Spezia 5-2 e Lazio-Juventus 0-2 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).