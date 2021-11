Serie A, alle 18 in campo Lazio-Juventus: le formazioni ufficiali

La tredicesima giornata continua allo Stadio Olimpico di Roma. Sarri ritrova la sua ex squadra e, senza Immobile, schiera Pedro “falso 9” con Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi fianchi. Dybala non ce la fa e Allegri punta in attacco sulla coppia Morata-Chiesa

Alle 18, allo Stadio Olimpico di Roma, la tredicesima giornata di Serie A continua con Lazio-Juventus. Maurizio Sarri ritrova la sua ex squadra e vuole vincere per rimanere in scia Champions: senza Immobile, schiera Pedro “falso 9” con Zaccagni e Felipe Anderson ai suoi fianchi. I bianconeri con un successo scavalcherebbero i biancocelesti in classifica: Dybala non ce la fa, Massimiliano Allegri punta in attacco sulla coppia Morata-Chiesa. Ad aprire la giornata è stato il match tra Atalanta e Spezia, finito 5-2 (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Alle 20.45 si gioca Fiorentina-Milan (in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K).