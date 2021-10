10/10 ©Ansa

Il Belgio, in caso di sconfitta contro l’Italia, rischia di perdere il primo posto nel ranking Fifa in favore del Brasile. Il ct Roberto Martinez, alla vigilia, ha commentato: "È da tre anni che siamo primi in questa speciale graduatoria, vogliamo preservarla perché è un punto fisso per il nostro movimento e abbiamo sempre l'ambizione di migliorarci perché non siamo ancora un prodotto finito: affrontiamo i campioni d'Europa in carica, sarà un bel test per metterci alla prova"