Nations League, Belgio-Francia 2-3: la cronaca della partita

Sarà Spagna-Francia la finale della Nations League, mentre il Belgio si giocherà contro l’Italia la conquista del terzo posto. È questo il verdetto dopo la semifinale tra Belgio e Francia, che gli uomini di Deschamps hanno vinto 3-2 in rimonta allo Juventus Stadium. A sbloccare il risultato era stato il Belgio al 37’, con Carrasco. Poi, al 41’, il raddoppio di Lukaku. Nella ripresa la reazione della Francia: al 61’ accorcia con Benzema e al 69’ pareggia su rigore con Mbappé. All’87’ il Var annulla per fuorigioco un gol di Lukaku e tre minuti dopo arriva la rete di Theo Hernandez che regala la vittoria e la finale ai Bleus. I francesi sfideranno la Spagna domenica alle 20.45 allo stadio Meazza di Milano. Mentre sempre domenica, ma alle 15 allo Juventus Stadium di Torino, si giocherà la finalina per il terzo posto tra i Diavoli rossi e l’Italia, sconfitta ieri dagli spagnoli nell'altra semifinale.